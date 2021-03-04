Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вимагає притягнути її до відповідальності за розпалювання національної ворожнечі

Одеситку-українофобку, яка закотила скандал у магазині через українську мову, хочуть притягнути до відповідальності

Про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає Politeka.net

Політик закликав місцеву поліцію відреагувати на інцидент щодо приниження української мови, провести розслідування, а потім оштрафувати винних.

"Приниження продавців через те, що вони виконували норму Закону України" Про забезпечення функціонування української мови як державної "з обслуговування Української - неприпустимо. Такі дії повинні однозначно кваліфікуватися за статтею 161 Кримінального кодексу України як умисні дії, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі, образу почуттів громадян за мовною ознакою", - сказав він.

Жінку можуть звинуватити в розпалюванні національної ворожнечі і образі почуттів громадян за мовною ознакою.

Якщо ж провину скандалістки-українофобки доведуть, то їй загрожує від 3 400 до 8 500 гривень штрафу або до п'яти років обмеження волі.

Нагадаємо, що в магазин одягу на вулиці Рішельєвській зайшли чоловік і жінка і після того, як консультант привітала їх українською мовою, як того вимагає нова стаття мовного закону, що зобов'язує перейти на державну мову всі сфери обслуговування,

парочка почала скандалити . Їм не сподобалася Українська мова і вони стали її ображати.

"Мова-яловичий язик. Якби ми з вами жили по-людськи, то домовилися б, як всі нормальні люди", - заявила клієнтка.

Після цього відвідувачі магазину попросили книгу скарг.

Нагадаємо, що магазин в Одесі опинився в епіцентрі мовного скандалу: "для тих, хто не розуміє"

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