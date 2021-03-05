На святкових вихідних в Одесі істотно похолодає
Як передає Politeka.net, такий прогноз погоди Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
У суботу, 6 березня, вдень і ввечері небо в Одесі буде безхмарним і ніщо не нагадає про похмурий ранок. Без опадів. Вітер північний, 9-14 м/с.Температура вночі від 2-х градусів морозу до 3-х тепла, вдень 2-7 градусів тепла.
По Одеській області синоптики обіцяють хмарність з проясненнями. У другій половині дня місцями невеликий дощ.
Вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 0-5 °C тепла, вдень 11-16 °C тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
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У неділю, 7 березня, в Одесі весь день триматиметься ясна погода. Без опадів. Вітер південно-західний, 9-14 м/с.Температура вночі 0-5 градусів морозу, вдень 4-9 тепла.
У понеділок, 8 березня, перша половина дня в Одесі буде ясною, а після обіду з'являться Хмари. Без опадів. Температура вночі 0-5 градусів морозу, вдень 4-9 тепла.
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