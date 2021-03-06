Про це повідомляє МОЗ.

За минулу добу на Одещині діагноз підтвердили у 375 осіб.

В Одеській області з моменту початку пандемії зафіксовано 87 582 випадки коронавірусної хвороби, 1 463 людини померли, 79 664 одужали, 6455 осіб продовжують хворіти.

В Україні за добу 9144 нових захворілих COVID -19-563 дитини та 299 медпрацівників. Також за минулу добу зафіксували 156 летальних випадків, видужали 3351 людина.

Раніше ми повідомляли, в Одесі конфлікт між мамою і донькою закінчився фатальними наслідками для літньої жінки.

Так, під час чергової сварки на побутовому ґрунті 34-річна жінка кілька разів вдарила ножем у спину свою рідну матір. 71-річна постраждала від отриманих травм померла по дорозі в лікарню.

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Як повідомляла Politeka, син зарізав рідного батька в день народження: деталі великої біди в Одесі.

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