В Одеській області зафіксували нові випадки захворювання коронавірусом
Про це повідомляє МОЗ.
За минулу добу на Одещині діагноз підтвердили у 375 осіб.
В Одеській області з моменту початку пандемії зафіксовано 87 582 випадки коронавірусної хвороби, 1 463 людини померли, 79 664 одужали, 6455 осіб продовжують хворіти.
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В Україні за добу 9144 нових захворілих COVID -19-563 дитини та 299 медпрацівників. Також за минулу добу зафіксували 156 летальних випадків, видужали 3351 людина.
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Так, під час чергової сварки на побутовому ґрунті 34-річна жінка кілька разів вдарила ножем у спину свою рідну матір. 71-річна постраждала від отриманих травм померла по дорозі в лікарню.
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