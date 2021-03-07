Північ Одеської області замело снігом

Випало близько 10 см снігу і на дороги виїхала снігоприбиральна техніка.

Як повідомляє Гідрометцентр, на початку березня в регіоні збережеться зимова погода.

Вночі невеликі морози, вдень до + 5 градусів тепла, опадів більше не очікується.

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Раніше ми повідомляли, в Одесі конфлікт між мамою і донькою закінчився фатальними наслідками для літньої жінки.

поліція, розшук, зник безвісти

Так, під час чергової сварки на побутовому ґрунті 34-річна жінка кілька разів вдарила ножем у спину свою рідну матір. 71-річна постраждала від отриманих травм померла по дорозі в лікарню.

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