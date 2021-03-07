Двір в Одесі йде під землю-жителі побоюються за свої будинки

Про це повідомляє "Таймер".

Мешканці вважають, що двір почав провалюватися через недобросовісний ремонт каналізації кілька років тому з часом яма стає все глибше.

Комунальники знають про проблему, але не нічого не пропонують, щоб вирішити пролему.

Раніше ми повідомляли, на північ Одеської області замело снігом.

Випало близько 10 см снігу і на дороги виїхала снігоприбиральна техніка.

Як повідомляє Гідрометцентр, на початку березня в регіоні збережеться зимова погода.

Вночі невеликі морози, вдень до + 5 градусів тепла, опадів більше не очікується.