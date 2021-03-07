Двір в Одесі йде під землю-жителі побоюються за свої будинки
Про це повідомляє "Таймер".
Мешканці вважають, що двір почав провалюватися через недобросовісний ремонт каналізації кілька років тому з часом яма стає все глибше.
Комунальники знають про проблему, але не нічого не пропонують, щоб вирішити пролему.
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Раніше ми повідомляли, на північ Одеської області замело снігом.
Випало близько 10 см снігу і на дороги виїхала снігоприбиральна техніка.
Як повідомляє Гідрометцентр, на початку березня в регіоні збережеться зимова погода.
Вночі невеликі морози, вдень до + 5 градусів тепла, опадів більше не очікується.
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Як повідомляла Politeka, син зарізав рідного батька в день народження: деталі великої біди в Одесі.
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