Двір в Одесі йде під землю-жителі побоюються за свої будинки

Про це повідомляє "Таймер".

Мешканці вважають, що двір почав провалюватися через недобросовісний ремонт каналізації кілька років тому з часом яма стає все глибше.

Комунальники знають про проблему, але не нічого не пропонують, щоб вирішити пролему.

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Раніше ми повідомляли, на північ Одеської області замело снігом.

Випало близько 10 см снігу і на дороги виїхала снігоприбиральна техніка.

Як повідомляє Гідрометцентр, на початку березня в регіоні збережеться зимова погода.

Вночі невеликі морози, вдень до + 5 градусів тепла, опадів більше не очікується.