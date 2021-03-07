Одеситка кинулася під колеса автомобіля
Про це повідомили в телегам-каналі "ХД".
Дівчина вирішила перейти дорогу в невстановленому місці, її пропустив водій авто в лівій смузі, а водій в правій смузі не побачив дівчину і продовжував їхати не скидаючи швидкість.
Дівчина вже дійшла до середини дороги, побачила другу машину зважилися бігти далі.
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Прямо під колесами вона підслизнулася і впала. На щастя, водій відреагував і встиг її об'їхати.
Раніше ми повідомляли, на північ Одеської області замело снігом.
Випало близько 10 см снігу і на дороги виїхала снігоприбиральна техніка.
Як повідомляє Гідрометцентр, на початку березня в регіоні збережеться зимова погода.
Вночі невеликі морози, вдень до + 5 градусів тепла, опадів більше не очікується.
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