Одеситка кинулася під колеса автомобіля

Про це повідомили в телегам-каналі "ХД".

Дівчина вирішила перейти дорогу в невстановленому місці, її пропустив водій авто в лівій смузі, а водій в правій смузі не побачив дівчину і продовжував їхати не скидаючи швидкість.

Дівчина вже дійшла до середини дороги, побачила другу машину зважилися бігти далі.

Прямо під колесами вона підслизнулася і впала. На щастя, водій відреагував і встиг її об'їхати.

Раніше ми повідомляли, на північ Одеської області замело снігом.

Випало близько 10 см снігу і на дороги виїхала снігоприбиральна техніка.

Як повідомляє Гідрометцентр, на початку березня в регіоні збережеться зимова погода.

Вночі невеликі морози, вдень до + 5 градусів тепла, опадів більше не очікується.