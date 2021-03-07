Одеситка кинулася під колеса автомобіля

Про це повідомили в телегам-каналі "ХД".

Дівчина вирішила перейти дорогу в невстановленому місці, її пропустив водій авто в лівій смузі, а водій в правій смузі не побачив дівчину і продовжував їхати не скидаючи швидкість.

Дівчина вже дійшла до середини дороги, побачила другу машину зважилися бігти далі.

Популярні новини зараз

Ані Лорак прийшла до Кіркорова з колишнім чоловіком Муратом, світиться від щастя: "Серце у неї золоте"

51-річна Дженніфер Лопес в "дірявій" міні-сукні розбурхала пікантною позою: "так, королева!"

Галкін вивів у світ Аллу Пугачову з новим обличчям, фото облетіли мережу: "Жах, хто це?"

56-річна Повалій вилила душу після переїзду в Росію, боялася жити: "Не бачила майбутнього"

Екс-чоловік Ані Лорак примчав до Москви, нові кадри сімейної ідилії: "З моєю любою..."
Показати ще

Прямо під колесами вона підслизнулася і впала. На щастя, водій відреагував і встиг її об'їхати.

Раніше ми повідомляли, на північ Одеської області замело снігом.

Випало близько 10 см снігу і на дороги виїхала снігоприбиральна техніка.

Як повідомляє Гідрометцентр, на початку березня в регіоні збережеться зимова погода.

Вночі невеликі морози, вдень до + 5 градусів тепла, опадів більше не очікується.