Незважаючи на сонячне небо з ранку, до вечора погода в Одесі різко погіршиться і піде мокрий сніг
Про погодні сюрпризи жителів попередили метеорологи Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net
Так, у вівторок, 9 березня, погоду в Одесі визначатиме атмосферний фронт.
Якщо вірити синоптикам, то до вечора можливо випадуть невеликі опади у вигляді снігу. Вдень у місті буде ясна погода, а от після обіду, небо знову затягнеться хмарами. Невеликий мороз буде спостерігатися вранці і вночі, а весь день буде без опадів.
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Вітер північно-західний, 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до 5 °С зі знаком мінус, вдень буде близько 2-7 °С тепла.
Раніше ми повідомляли, що на півночі Одеської області раптово пішов сніг, при чому деякі райони засипало грунтовно.
Як повідомили в Службі автомобільних доріг в Одеській області, на боротьбу з наслідками негоди виїжджали 13 снігоприбиральних машин.
Спецтехніка працювала на дорогах Одеса – Київ, Кропивницький – Платонове, Турбів – Гайсин – Балта - Великомихайлівка, Балта – Первомайськ – Доманівка – Олександрівка, Одеса – Іванівка – Ананьїв, КПП «Олексіївка» — Кодима – Балта.
Нагадаємо, що Одесу накриє дощами і вдарить мороз: синоптики повідомили, що буде з погодою в березні
Також Politeka повідомляла, що Одеську область засипало снігом: кадри наслідків негоди, краще посидіти вдома