У мережі показали, як юні гімнастки влаштували страшний бардах у вагоні поїзда Дніпро-Одеса

Відповідне відео оприлюднила провідниця цього вагону в соцмережах, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах видно купи сміття на столах і підлозі і обірвані фіранки, а також неприбрані ліжка.

Провідниця каже, такі купе залишили після себе гімнасти з Дніпра, які поверталися після змагань.

"Щойно покинули вагон юні обдарування, гімнасти, які приїхали на змагання з Дніпра. Подивіться, що вони залишили на пам'ять про себе... Спасибі, дітки, керівники групи. Удачі і перемог вам в майбутньому. Адже ми йдемо в Європу", - каже ошелешена, а жінка.

По всій видимості, таким чином дівчатка відзначали виступ.

Користувачі в соцмережах дивуються невихованості дітей.

"Що за свинство. Коли народ навчитися берегти казенне майно. і праця чужих людей а потім скаржаться, що вагони брудні, все зламано і будуть знімати відео і викладати, - пише одна з жінок.

У той же час виявилися і такі, хто вважає, що прибирати - це робота провідниці.

"Провідникам аби нічого зовсім не робити! Прибирання входить в ціну квитка. На що там вагоновожатий? - стверджує інша.

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