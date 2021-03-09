У мережі показали, як юні гімнастки влаштували страшний бардах у вагоні поїзда Дніпро-Одеса
Відповідне відео оприлюднила провідниця цього вагону в соцмережах, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
На кадрах видно купи сміття на столах і підлозі і обірвані фіранки, а також неприбрані ліжка.
Провідниця каже, такі купе залишили після себе гімнасти з Дніпра, які поверталися після змагань.
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"Щойно покинули вагон юні обдарування, гімнасти, які приїхали на змагання з Дніпра. Подивіться, що вони залишили на пам'ять про себе... Спасибі, дітки, керівники групи. Удачі і перемог вам в майбутньому. Адже ми йдемо в Європу", - каже ошелешена, а жінка.
По всій видимості, таким чином дівчатка відзначали виступ.
Користувачі в соцмережах дивуються невихованості дітей.
"Що за свинство. Коли народ навчитися берегти казенне майно. і праця чужих людей а потім скаржаться, що вагони брудні, все зламано і будуть знімати відео і викладати, - пише одна з жінок.
У той же час виявилися і такі, хто вважає, що прибирати - це робота провідниці.
"Провідникам аби нічого зовсім не робити! Прибирання входить в ціну квитка. На що там вагоновожатий? - стверджує інша.
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