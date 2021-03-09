Через рік пандемії на тлі коронавірусу одеського медика обурила поведінка людей в поїздах
Своєю розповіддю на сторінках соцмереж поділився лікар-анестезіолог Роздільнянської ЦРЛ В Одеська область Іван Черненко, передає Politeka.net
Медик поскаржився, що незважаючи на 27 тисяч жертв, які померли в Україні від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, так і не привчили людей до дотримання елементарних правил протиепідеміологічного захисту.
"Їду з роздільної в поїзді Чернівці-Одеса. Плацкарта. По вагону проходить провідник.
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- Одягаємо маски, під'їжджаємо до Одеси, можуть перевіряти. Прошу, надягаємо маски!
У провідника маска під носом.
До цього моменту в масці серед найближчого оточення сидів тільки я.
Так би мовити, британський штам з доставкою", - написав Черненко.
Медик із сарказмом зазначив, що українці - це люди з шишкою на лобі.
"Там вже розмозження м'яких тканин, але ми продовжуємо наступати на одні і ті ж граблі", - додав у висновку він.
Раніше ми повідомляли, що з 15 березня в Одесу повертається дистанційне навчання.
Причиною такого рішення став черговий підйом захворюваності коронавірусом, повідомила директор Департаменту освіти Олена Буйневич.
За словами чиновниці, з 15 по 19 березня 5-11 класи навчатимуться Дистанційно, а з 22 березня всі школярі і зовсім відправляться на весняні канікули.
У той же час вона додала, що дитячі садки будуть працювати в звичайному режимі.
Нагадаємо, що на Одещині кількість заражених вірусом наближається до 90 тисяч: "вакцинувалися лише..."
Також Politeka повідомляла, що в Одесі знову підскочив приріст нових заражених коронавірусом: скільки виявлено хворих за добу