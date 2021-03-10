Одещина знову в лідерах

Одеська область знову вирвалася в лідери по захворюваності коронавірусною інфекцією

Так, у місті та області різко зросла кількість інфікованих, а біля опорної лікарні №5 на вулиці Троїцькій знову помічена низка автомобілів швидкої допомоги. Підтверджуючі фото опублікував телеграм-канал "Одесс-Інфо", передає Politeka.net

За даними системи моніторингу РНБО, за минулу добу виявили 586 випадків коронавірусної хвороби. Добою раніше було 63 випадки. Загальне число заражених досягло 89260 чоловік.

Також за минулу добу від вірусу і супутніх захворювань померли 17 жителів Одеської області. Даних про видужали немає. Всього в регіоні коронавірусом хворіють 7 890 осіб.

"Станом на 09: 00 10 березня в опорних лікарнях Одеси були вільні 64 місця для госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Ще цілодобово раніше йшлося про 69 ліжках, а 1 березня — про 113 вільних ліжках» - повідомила прес-служба мерії.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зараження зареєстровано в Києві (644), Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) та Львівській (523) областях.

Раніше ми повідомляли, що з 15 березня в Одесу повертається дистанційне навчання.

Причиною такого рішення став черговий підйом захворюваності коронавірусом.

З 15 по 19 березня 5-11 класи навчатимуться Дистанційно, а з 22 березня всі школярі і зовсім відправляться на весняні канікули.

Нагадаємо, що на Одещині кількість заражених вірусом наближається до 90 тисяч: "вакцинувалися лише..."

Також Politeka повідомляла, що в Одесі знову підскочив приріст нових заражених коронавірусом: скільки виявлено хворих за добу