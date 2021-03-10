Поліцейські викрили "телефонних терористів" , які повідомили про мінування школи в Березівському районі Одеської області

Ними виявилися троє підлітків у віці 11, 14 і 15 років, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу регіонального ГУНП.

Дзвінок директору про нібито закладену вибухівку надійшов о шостій вечора, тому для перевірки не треба було переривати заняття і евакуювати учнів. Поліцейські виїхали на виклик та обстежили будівлю навчального закладу, а також прилеглу територію та після перевірки не виявили жодних вибухових пристроїв.

З'ясувалося, що ідея розважитися таким способом прийшла в голову компанії підлітків. Один з них вже закінчив цю школу, другий ще вчиться в ній, третій хлопчик приїхав в село в гості до рідних і вирішив взяти участь за компанію з приятелями.

Оскільки діти не досягли віку, з якого настає відповідальність за цей вид правопорушення, за них нестимуть покарання батьки. На них складуть адмінпротоколи за невиконання батьківських зобов'язань.

Раніше ми повідомляли, що депутати вирішили посилити покарання за неправдиві повідомлення про мінування будь-яких об'єктів.

Схвалили даний документ 286 народних депутатів.

За чинним законом від 2 до 6 років тюремного ув'язнення міг отримати громадянин, помилково замінував що-небудь. Тепер термін збільшили від 4 до 8 років в'язниці. Також пропонувалася конфіскація майна у "жартівника". Але потім з документа видалили цей абзац.

У документі з'явилося роз'яснення поняття»критично важливий об'єкт інфраструктури". Ним вважається підприємство або установа, яка пов'язана з технологічними процесами або надає послуги, які важливі для економіки. При цьому значення не має форма власності таких підприємств.

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