Небайдужі люди відвідали шкуродера, який задушив кота в Царському селі під Одесою

Кадри помсти оприлюднила в мережі, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Активісти залишили на стінах і паркані приватного особняка безліч червоних написів з образами.

"Тут живе шкуродер", "Тварюка",- свідчать вони.

У той же час до будинку чоловіка приїхала поліція і вручила підозру в жорстокому поводженні з тваринами.

Сам підозрюваний не захотів розмовляти з активістами і нацькував на них службу охорони. Зав'язалася бійка.

Нагадаємо, що жителі передмістя Одеси стали свідками того, як сусід-пенсіонер зловив на своїй ділянці їх кота і вбив його. Коли він ніс тіло тварини загорнуте в пакеті, господарі почали розгляди, на що шкуродер спочатку сказав сусідам, що кіт «гадив на його території», а потім вийшла його дружина і вони тут же почали заперечувати вбивство.

"Немає у нас ніякого кота", - говорили вони.

Господарі тварини звернулися в поліцію.

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