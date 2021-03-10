Небайдужі люди відвідали шкуродера, який задушив кота в Царському селі під Одесою
Кадри помсти оприлюднила в мережі, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Активісти залишили на стінах і паркані приватного особняка безліч червоних написів з образами.
"Тут живе шкуродер", "Тварюка",- свідчать вони.
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У той же час до будинку чоловіка приїхала поліція і вручила підозру в жорстокому поводженні з тваринами.
Сам підозрюваний не захотів розмовляти з активістами і нацькував на них службу охорони. Зав'язалася бійка.
Нагадаємо, що жителі передмістя Одеси стали свідками того, як сусід-пенсіонер зловив на своїй ділянці їх кота і вбив його. Коли він ніс тіло тварини загорнуте в пакеті, господарі почали розгляди, на що шкуродер спочатку сказав сусідам, що кіт «гадив на його території», а потім вийшла його дружина і вони тут же почали заперечувати вбивство.
"Немає у нас ніякого кота", - говорили вони.
Господарі тварини звернулися в поліцію.
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