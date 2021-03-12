Новий підйом захворюваності коронавірусною інфекцією став причиною посилення заходів дезінфекції в громадському транспорті Одеси
Як передає Politeka.net, про це повідомила начальник управління розвитку транспортної інфраструктури Олена Фокіна.
Чиновниця зазначила, що санітарна обробка дезінфікуючими засобами в транспорті, спрямована на протидію ковід, здійснюються на кінцевих зупинках після кожного рейсу. Крім того, двічі на день обробляються і самі кінцеві зупинки з диспетчерськими пунктами.
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Відзначається, що при обробці використовуються засоби, які пройшли державну реєстрацію і рекомендовані санітарно-епідеміологічною службою України.
Раніше ми повідомляли, що стрімке зростання числа хворих ковід вивів Одеську область знову в лідери.
За даними моніторингу, на ранок 12 березня в регіоні виявлено 757 нових інфікованих.
Загальна кількість хворих перевалила за 90 тисяч і склала 90 605 осіб.
За останню добу від вірусу і супутніх захворювань померли 17 осіб, при цьому всього жертв 1 522.
81 1018 осіб одужали, в тому числі 42-за останню добу.
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