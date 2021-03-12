З'явилася нова інформація про 7-річну дівчинку, яка впала в колодязь в Одеській області

Як повідомили в прес-службі поліції, вчора, 11 березня, в Болградському районі Одеської області семирічна дівчинка у дворі свого будинку впала в колодязь, після чого її дістали і госпіталізували в центральну районну лікарню.

За інформацією лікарів, дівчинка впала в колодязь глибиною 17 метрів, проте після повного обстеження травм у неї не виявили, дитина відбулася переохолодженням і зараз знаходиться під наглядом. Медики відверто вражені таким випадком.

"Уявіть собі, сімнадцятиметровий колодязь-це, по суті, п'ятиповерховий будинок. Якби там була вода, дівчинка б потонула, це однозначно. А так вона по пояс занурилася в бруд, і нітрохи не розгубилася, коли їй скинули рятувальні мотузки, за якими дитина зуміла вибратися на верх», - розповів доктор.

У поліції зазначають, що сім'я дівчинки благополучна. Встановлено, що в колодязь вона впала, стрибнувши на кришку, якою той був накритий.

Відносно матері дитини складено протокол за ч.1 ст. 18 за недотримання батьківських зобов'язань.

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