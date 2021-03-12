Синоптики оновили прогноз погоди на вихідні дні в Одесі, повідомивши про морози і дощі
Такий новий прогноз погоди від Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net.
За їхніми даними, в суботу, 13 березня, хмари в Одесі вже з ранку надовго займуть своє місце під сонцем, і похмура погода буде триматися до самого вечора. Вдень і ввечері йтиме сильний дощ.
Вітер на вихідних трохи заспокоїться, проте буде дути з півдня зі швидкістю 9-14 метрів в секунду. Температура вночі від 3-х градусів морозу до 2-х тепла, вдень 3-6 градусів тепла.
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По Одеській області очікується хмарність з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер східний, 9-14 метрів в секунду.
Температура вночі 2-7 °С морозу, вдень 1-6 °С тепла.
На автошляхах області видимість хороша.
У неділю, 14 березня в Одесі до самого вечора триматиметься похмура погода, і лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів. Вітер південно-західний, 9-14 м/с.Температура вночі 0-2 градусів тепла, вдень 4-5 тепла.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі розгулялася Негода, в результаті якої дерево звалилося прямо на припаркований автомобіль.
Подію зафіксували вдень, 12 березня на вулиці Пастера, що в центрі Одеси.
Як видно на кадрах, у автомобіля Opel розбите заднє скло. Сусідній машині пощастило більше і її дерево практично не зачепило.
Нагадаємо, що біля берегів Одеси вітер підняв триметрові хвилі, відео: "" Такого моря Ви ще не бачили"
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