В Одесі неадекватний чоловік напав з ножем на дітей і отримав за це палицею по голові
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Так, 13 березня перехожі помітили на Селищній вулиці озброєного ножем чоловіка, який розмахував знаряддям перед неповнолітніми дітьми.
Інший чоловік вирішив заступитися за маленьких одеситів, він підійшов до нападника, щоб вгамувати його, але в цілях самооборони йому довелося нейтралізувати неадеквата дерев'яною палицею.
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Повідомляється, що 43-річний чоловік, який ганявся з ножем за дітьми, отримав закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, рубану рану тім'яної частки черепа і гематому біля ока. Нападника госпіталізували.
Раніше ми повідомляли, що в на Одещині поліцейські роззброїли 16-річного хлопця.
Так, по місту Чорноморську розгулював підліток з телескопічною палицею, пістолетом, сімома патронами до нього і піротехнічним снарядом, схожим на ракетницю.
У розмові, юний житель, якому всього 16 років зізнався, що палицю і пістолет з патронами він придбав в Інтернеті, а снаряд знайшов на вулиці. Всі предмети правоохоронці вилучили та направили на експертизу.
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