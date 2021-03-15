В Одесі неадекватний чоловік напав з ножем на дітей і отримав за це палицею по голові

Про подію пише видання " Країна ", з посиланням на інформацію правоохоронців.

Так, 13 березня перехожі помітили на Селищній вулиці озброєного ножем чоловіка, який розмахував знаряддям перед неповнолітніми дітьми.

Інший чоловік вирішив заступитися за маленьких одеситів, він підійшов до нападника, щоб вгамувати його, але в цілях самооборони йому довелося нейтралізувати неадеквата дерев'яною палицею.

Повідомляється, що 43-річний чоловік, який ганявся з ножем за дітьми, отримав закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, рубану рану тім'яної частки черепа і гематому біля ока. Нападника госпіталізували.

Раніше ми повідомляли, що в на Одещині поліцейські роззброїли 16-річного хлопця.

Так, по місту Чорноморську розгулював підліток з телескопічною палицею, пістолетом, сімома патронами до нього і піротехнічним снарядом, схожим на ракетницю.

У розмові, юний житель, якому всього 16 років зізнався, що палицю і пістолет з патронами він придбав в Інтернеті, а снаряд знайшов на вулиці. Всі предмети правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

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