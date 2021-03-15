В Одеській області за добу виявили майже півтисячі нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією
За даними системи моніторингу РНБО, 407 випадків ковід офіційно зареєстровані в регіоні за минулу добу. Загальна кількість хворих становить 92 тисячі 264 людини, передає Politeka.net
За минулу добу в Одеській області летальних випадків не реєструвалося, також не було видужалих хворих. Всього жертв недуги зафіксовано 1535.
В даний час в Одесі та області продовжують хворіти понад 9,6 тисяч осіб.
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Також за останню добу в Одеській області вакцинували 160 осіб.
Потрібно сказати, що на сьогоднішній день найбільшу кількість нових підтверджених випадків зареєстрували в Житомирській (778), Львівській (552), Київській (464), Дніпропетровській (439) та Вінницькій (426) областях.
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Людей не злякало, те що Одеський регіон знову опинився в лідерах за кількістю хворих коронавірусом. Місцеві жителі натовпами вийшли на міські пляжі без масок і дотримання будь-якої дистанції.
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