Медик ковідного відділення одеської лікарні благає про допомогу і каже, що зараз реанімація схожа на газову камеру

Його лист оприлюднила на своїй сторінці у фейсбуці волонтер Катерина Ножевнікова, яка є засновником і директором благодійного фонду "Корпорація монстрів" і займається допомогою хворим з коронавірусом, пише Politeka.net

За словами Ножевнікової, кілька днів тому вона отримала це повідомлення і спеціально не вказує дату і ім'я лікаря, щоб його не вирахували і не звільнили.

Волонтер тільки уточнила, що доктор працює в ковідному відділенні міської лікарні №5, яка знаходиться в парку Шевченка.

"Пишу вам так як не знаю куди і кому взагалі можна і потрібно писати. Але те що відбувається зараз в лікарні - це просто Масове винищення людей . У нас не працює або не налагоджена робота кисню. У нашій лікарні реанімація на 7 осіб. всі хто туди надходять вкрай важкі. Зараз регулярно кожен день пропадає на 1-2 години кисень. Вчора у нас "поховали" чергових 2 х осіб через ці перебої. Сидіти там і чути як хворі благають дати їм кисень, тримати їх за руку і дивитися на муки і як вони вмирають , але при цьому бути безсилим просто не в моготу. Морально це дуже вбиває . Випалює в тобі все людське . Реанімація в ці моменти схожа на газову камеру. Допоможіть", - йдеться в публікації.

Медик просить надати цій ситуації розголосу, щоб врятувати людей.

"Нам потрібен кріоциліндр мінімум на дві тонни. Але його немає", - додав на завершення лікар.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області за добу виявили майже півтисячі нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією

За даними системи моніторингу РНБО, 407 випадків ковід офіційно зареєстровані в регіоні за минулу добу. Загальна кількість хворих становить 92 тисячі 264 людини.

За минулу добу в Одеській області летальних випадків не реєструвалося, також не було видужали хворих. Всього жертв недуги зафіксовано 1535.

В даний час в Одесі та області продовжують хворіти понад 9,6 тисяч осіб.

Нагадаємо, що на Одещині кількість заражених вірусом наближається до 90 тисяч: "вакцинувалися лише..."

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