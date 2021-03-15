В Одесі вже можна отримати ковід-паспорт, який необхідний для в'їзду в ряд країн
Добру новину повідомили на офіційній сторінці у Фейсбук Одеського обласного лабораторного центру, передає Politeka.net
Нову послугу запустили з 13 березня.
Документ можна отримати, звернувшись в лабораторний центр за адресою Старосенна площа, 33.
При цьому коштує ковід-паспорт 860 гривень.
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У ньому буде міститися інформація про вакцинацію людини; результат тестів на коронавірус, якщо власник ще не вакцинувався; інформація про одужання від COVID-19.
Раніше ми повідомляли, що в Одеській області за добу виявили майже півтисячі нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією
За даними системи моніторингу РНБО, 407 випадків ковід офіційно зареєстровані в регіоні за минулу добу. Загальна кількість хворих становить 92 тисячі 264 людини.
За минулу добу в Одеській області летальних випадків не реєструвалося, також не було видужали хворих. Всього жертв недуги зафіксовано 1535.
В даний час в Одесі та області продовжують хворіти понад 9,6 тисяч осіб.
Нагадаємо, що медик ковидної лікарні сурмить про катастрофу в Одесі: "реанімація схожа на газову камеру"
Також Politeka повідомляла, що в Одесі знову підскочив приріст нових заражених коронавірусом: скільки виявлено хворих за добу