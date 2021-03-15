Учнів 5-11 класів одеських шкіл відправили на дистанційне навчання через загострення ситуація з епідемією коронавірусу

У той же час молодшокласники продовжує ходити на заняття в школу, але можуть за бажанням батьків перевестися на навчання з дому. Про це повідомила заступник директора Департаменту освіти Ірина Столбова вході засідання комісії ТЕБ і НС, передає Politeka.net.

«Для цього необхідно отримати згоду більшої частини класу і написати заяву до директора з підписами батьків», - говорить чиновниця.

Також стало відомо, що станом на 15 березня, в Одесі на карантин закрили 11 груп дитячих садків.

Крім того, з 22 по 26 березня всім школам рекомендують піти на весняні канікули. Але це торкнеться не всіх.

"Вихованці вузів, коледжів і дитячих садків продовжують навчальний процес, дотримуючись чітких карантинних норм, — повідомила Ірина Столбова.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області за добу виявили майже півтисячі нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією.

За даними системи моніторингу РНБО, 407 випадків ковід офіційно зареєстровані в регіоні за минулу добу. Загальна кількість хворих становить 92 тисячі 264 людини.

За минулу добу в Одеській області летальних випадків не реєструвалося, також не було видужали хворих. Всього жертв недуги зафіксовано 1535.

В даний час в Одесі та області продовжують хворіти понад 9,6 тисяч осіб.

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