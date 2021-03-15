У центрі Одеси літній чоловік зробив відважний вчинок, рятуючи кота, який в будь-який момент міг зірватися з карниза балкона і впасти на землю
Інцидент, який потрапив на камери очевидців, стався на вихідних у будинку на вулиці Гоголя, повідомляє телеграм-канал "Одеса INFO", передає Politeka.net. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
На відео можна побачити, як чоловік перебрався на зовнішню сторону балкона, дістав тварину і відправив його додому. Потім пенсіонер успішно переліз назад.
"Безстрашний Дід врятував свого друга-кота, який опинився у важкій життєвій ситуації в будинку Гоголя", - повідомили автори телеграм-каналу.
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Ролик з порятунку кота, став дуже популярним, за добу його переглянули понад 50 тисяч разів.
Користувачі із захопленням коментують побачене, зазначивши, що це був дуже сміливий вчинок.
"Людяність", - зазначив один з коментаторів.
Не так давно ми писали, що одеситів потряс новий випадок жорстокості по відношенню до тварин.
57-річна жінка викинула кота з 10-поверху, а коли побачила, що тварина вижила, спустилася і добила його ножем. Після цього вона викинула тіло в сміттєвий контейнер. Все це сталося серед білого дня у дворі однієї з багатоповерхівок на десантному бульварі.
Вражені побаченим очевидці викликали поліцію.
Нагадаємо, що звірячий злочин потряс Одесу, кадри: "викинула з 10 поверху і добила ножем"
Також Politeka повідомляла, що під Одесою псих схопив сокиру і зарубав сусідку, відео: "зробив просто та