Одеська область стрімко наближається до помаранчевої зони, але поки ще залишається в жовтій

Так, станом на 15 березня в Україні оновили карантинні зони. Про це інформує прес-служба Міністерства охорони здоров'я, передає Politeka.net

Згідно з новим поділом, у червоній зоні опинилися Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. У помаранчевій зоні опинилися місто Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська області.

У помаранчеву додалася Чернігівська область. Також там опинилися місто Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська області.

Всі інші регіони знаходяться в жовтій зоні: Волинська, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська та Херсонська області.

У той же час за останні кілька днів в Одесі та області зафіксували різкий підйом захворюваності Covid-19. Про це заявила директор міськздраву Олена Якименко.

"Протягом двох тижнів кількість інфікованих пацієнтів збільшилася вдвічі. Також подвоївся відсоток госпіталізованих хворих з коронавірусом", - повідомила чиновниця.

Якщо ситуація не покращиться, переконаний головний санітарний лікар Одещини Віталій Гончаров, то Одеська область потрапить в" помаранчеву " зону карантину.

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