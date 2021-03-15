У вівторок, 16 березня погода в Одесі різко зміниться і в місті поллє дощ

Такий прогноз погоди від Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net.

Як повідомили метеорологи, у вівторок Одеса опиниться в епіцентрі циклону з Середземного моря, який принесе поривчастий вітер, дощі і тумани.

Згідно з їхніми даними, хмарна погода триматиметься в Одесі до самого вечора. Вдень піде дощ, який може посилитися до вечора.

Вітер буде дути південно-східний, 7-12 метрів в секунду

Температура вночі 2-4 °С тепла, вдень 7-9 °С тепла.

По Одеській області спостерігатиметься хмарність. Вночі невеликий дощ. Вдень дощ, місцями значний.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6 °С тепла, вдень 7-12 °С тепла.

На автошляхах області видимість під час опадів 1-2 км.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі знову наплювали на карантин і влаштували масові гуляння з нагоди Масляної.

Людей не злякало, те що Одеський регіон знову опинився в лідерах за кількістю хворих коронавірусом. Місцеві жителі натовпами вийшли на міські пляжі без масок і дотримання будь-якої дистанції.

На пляжі Ланжерон торговці розгорнули цілий ярмарок де продавали гарячу випічку та напої. Багато прибережних ресторанів і оголосили святкові акції, а також підключили музичні колонки і запросили артистів.

Нагадаємо, що Одещина стрімко наближається до небезпечної зони: МОЗ оновило зони карантину з 15 березня

Як повідомляла Politeka, циклон з Середземного моря мчить до Одеси, погода різко зміниться: що буде на цьому тижні

Також Politeka писала, перекрито рух: обмежено проїзд Одеською трасою, деталі термінового рішення