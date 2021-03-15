У вівторок, 16 березня погода в Одесі різко зміниться і в місті поллє дощ
Такий прогноз погоди від Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net.
Як повідомили метеорологи, у вівторок Одеса опиниться в епіцентрі циклону з Середземного моря, який принесе поривчастий вітер, дощі і тумани.
Згідно з їхніми даними, хмарна погода триматиметься в Одесі до самого вечора. Вдень піде дощ, який може посилитися до вечора.
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Вітер буде дути південно-східний, 7-12 метрів в секунду
Температура вночі 2-4 °С тепла, вдень 7-9 °С тепла.
По Одеській області спостерігатиметься хмарність. Вночі невеликий дощ. Вдень дощ, місцями значний.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 1-6 °С тепла, вдень 7-12 °С тепла.
На автошляхах області видимість під час опадів 1-2 км.
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