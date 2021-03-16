Небайдужих одеситів просять допомогти з пошуками сімнадцятирічної дівчини, яка вийшла з дому і безслідно пропала
Як зазначається, розшук неповнолітньої Владислави Унгурян ведуться співробітниками Одеського районного управління поліції №1, передає Politeka.net.
Згідно з даними, оприлюдненими правоохоронцями, розшукувана 2004 року народження вийшла з дому в понеділок, 15 березня, і відтоді не поверталася.
Прикмета: зріст 160 сантиметрів, щільна статура, сірі очі, русяве волосся.
Була одягнена у коротку куртку зеленого кольору, темні штани, чорні кросівки з білою підошвою. На руці у дівчини був срібний ланцюг і червона стрічка.
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Поліція просить всіх, кому що-небудь відомо про місце знаходження дівчини, повідомити за телефоном+38 (048) 766-89-98 або за спецлінією "102".
Раніше ми повідомляли, що зниклий молодий хлопець, якого шукали цілий тиждень, знайдений мертвим в одеських катакомбах.
Так, тіло 26-річного Віталія Кушпеля було знайдено вдень 14 березня в катакомбах в селі Нерубайське.
"Ще 5 березня він вийшов з роботи в районі Молдаванки, а вже о 10 вечора того ж дня перестав відповідати близьким", - йдеться в публікації.
Також стало відомо, що він залишив своїй дівчині передсмертну записку, в якій вказав, що його знайдуть в катакомбах.
Правоохоронці знайшли труп у колодязі з водою.
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Також Politeka повідомляла, що план "Перехоплення" оголошено на Одещині, скоєно викрадення молодої дівчини: "силою заштовхали в авто"