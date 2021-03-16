Ніхто не знає, де вона

Небайдужих одеситів просять допомогти з пошуками сімнадцятирічної дівчини, яка вийшла з дому і безслідно пропала

Як зазначається, розшук неповнолітньої Владислави Унгурян ведуться співробітниками Одеського районного управління поліції №1, передає Politeka.net.

Згідно з даними, оприлюдненими правоохоронцями, розшукувана 2004 року народження вийшла з дому в понеділок, 15 березня, і відтоді не поверталася.

Прикмета: зріст 160 сантиметрів, щільна статура, сірі очі, русяве волосся.

Була одягнена у коротку куртку зеленого кольору, темні штани, чорні кросівки з білою підошвою. На руці у дівчини був срібний ланцюг і червона стрічка.

Поліція просить всіх, кому що-небудь відомо про місце знаходження дівчини, повідомити за телефоном+38 (048) 766-89-98 або за спецлінією "102".

Раніше ми повідомляли, що зниклий молодий хлопець, якого шукали цілий тиждень, знайдений мертвим в одеських катакомбах.

Так, тіло 26-річного Віталія Кушпеля було знайдено вдень 14 березня в катакомбах в селі Нерубайське.

"Ще 5 березня він вийшов з роботи в районі Молдаванки, а вже о 10 вечора того ж дня перестав відповідати близьким", - йдеться в публікації.

Також стало відомо, що він залишив своїй дівчині передсмертну записку, в якій вказав, що його знайдуть в катакомбах.

Правоохоронці знайшли труп у колодязі з водою.

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