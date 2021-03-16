В Одеській області активісти виявили ще одного радянського вождя Володимира Леніна

Про знахідку повідомили в організації " декомунізація.Україна " на офіційній сторінці у Фейсбук, передає Politeka.net.

Зображення творця радянської тоталітарної держави Володимира Ілліча Леніна знаходиться в приміщенні клубу села Кубей Болградського району.

Активісти вже направили звернення з вимогою демонтажу.

Користувачі в соцмережах коментують знахідку, деякі з гумором.

"Напевно, це гей-клуб!»,

"Ще моляться на кривавого ідола?",

"Гидота", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, закон про деккомунізацію був прийнятий 21 травня 2015 року. Комунізм прирівняли до нацизму і було прийнято рішення розсекретити архіви КДБ, перейменувати населені пункти, віддати належне ветеранам повстанської і народної армії, а також прибрати комуністичних ідолів з міст і селищ.

Не так давно ми повідомляли, що в Одесі громадські діячі знайшли пам'ятник юному Володеу Леніну.

Він знаходиться на території дитячого табору "Юний судноремонтник". Зараз, згідно з відповіддю Одеської міської ради, він досі не демонтований, тому з цього приводу активісти з "декомунізація. Україна " написали звернення на урядову гарячу лінію.

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