В Одеській області активісти виявили ще одного радянського вождя Володимира Леніна
Про знахідку повідомили в організації " декомунізація.Україна " на офіційній сторінці у Фейсбук, передає Politeka.net.
Зображення творця радянської тоталітарної держави Володимира Ілліча Леніна знаходиться в приміщенні клубу села Кубей Болградського району.
Активісти вже направили звернення з вимогою демонтажу.
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Користувачі в соцмережах коментують знахідку, деякі з гумором.
"Напевно, це гей-клуб!»,
"Ще моляться на кривавого ідола?",
"Гидота", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, закон про деккомунізацію був прийнятий 21 травня 2015 року. Комунізм прирівняли до нацизму і було прийнято рішення розсекретити архіви КДБ, перейменувати населені пункти, віддати належне ветеранам повстанської і народної армії, а також прибрати комуністичних ідолів з міст і селищ.
Не так давно ми повідомляли, що в Одесі громадські діячі знайшли пам'ятник юному Володеу Леніну.
Він знаходиться на території дитячого табору "Юний судноремонтник". Зараз, згідно з відповіддю Одеської міської ради, він досі не демонтований, тому з цього приводу активісти з "декомунізація. Україна " написали звернення на урядову гарячу лінію.
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