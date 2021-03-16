Жителів Одеси просять не панікувати, якщо почують виття сирен

Перевірку роботи системи оповіщення населення-сирен проведуть у місті в середу, 17 березня. Про це інформує прес-служба Одеської міськради, передає Politeka.net

"Переривчасте звучання електросирен означає:" Увага всім!", йдеться в повідомленні.

Відзначається, що це планова перевірка, тому турбуватися через гучні звуки немає причин. Під час технічної перевірки необхідно зберігати спокій і продовжувати свої справи.

Електросирени включатимуть по черзі в кожному районі міста, час запуску в проміжку з 14: 00 до 14: 30.

Раніше ми повідомляли, що возле однієї зі шкіл Одеси виявили труп жінки.

Страшну знахідку виявили у вівторок, 16 березня на вулиці Маріїнській.

Тіло невідомої з ознаками насильницької смерть лежало в мішку біля входу в підвальне приміщення навчальний заклад №57.

Особа загиблої і подробиці події з'ясовуються. На місці працює слідчо-оперативна група.

Також ми писали, що зниклий молодий хлопець, якого шукали цілий тиждень, знайдений мертвим в одеських катакомбах.

Так, тіло 26-річного Віталія Кушпеля було знайдено вдень 14 березня в катакомбах в селі Нерубайське.

Ще 5 березня він вийшов з роботи в районі Молдаванки, а вже о 10 вечора того ж дня перестав відповідати близьким.

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