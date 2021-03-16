Жителів Одеси просять не панікувати, якщо почують виття сирен
Перевірку роботи системи оповіщення населення-сирен проведуть у місті в середу, 17 березня. Про це інформує прес-служба Одеської міськради, передає Politeka.net
"Переривчасте звучання електросирен означає:" Увага всім!", йдеться в повідомленні.
Відзначається, що це планова перевірка, тому турбуватися через гучні звуки немає причин. Під час технічної перевірки необхідно зберігати спокій і продовжувати свої справи.
Ані Лорак з'явилася на вечірці з екс-чоловіком Муратом, пробачила зрадника: "через місяць буде..."
Дружина Кошового з "Квартал 95" підкорила спокусливим декольте в ніжній сукні: "Євгену дуже пощастило"
Соковита дружина DZIDZIO в міні показала своє багатство у всій красі, в мережі не витримали: "Нехай Михайло вас…"
55-річний Павлик вивів з себе вагітну дружину, красуня слів не підбирала: "Пошкодувала вже, що…"
Біда у Чернівцях: лікарі б'ють на сполох ,"Не знаємо куди госпіталізувати"
Електросирени включатимуть по черзі в кожному районі міста, час запуску в проміжку з 14: 00 до 14: 30.
Раніше ми повідомляли, що возле однієї зі шкіл Одеси виявили труп жінки.
Страшну знахідку виявили у вівторок, 16 березня на вулиці Маріїнській.
Тіло невідомої з ознаками насильницької смерть лежало в мішку біля входу в підвальне приміщення навчальний заклад №57.
Особа загиблої і подробиці події з'ясовуються. На місці працює слідчо-оперативна група.
Також ми писали, що зниклий молодий хлопець, якого шукали цілий тиждень, знайдений мертвим в одеських катакомбах.
Так, тіло 26-річного Віталія Кушпеля було знайдено вдень 14 березня в катакомбах в селі Нерубайське.
Ще 5 березня він вийшов з роботи в районі Молдаванки, а вже о 10 вечора того ж дня перестав відповідати близьким.
Нагадаємо, що в Одесі студентів порізали біля гуртожитку, постраждалих рятують лікарі: що сталося
Також Politeka повідомляла, що план "Перехоплення" оголошено на Одещині, скоєно викрадення молодої дівчини: "силою заштовхали в авто"