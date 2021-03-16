В Одесі з кожним днем вандали все більше і більше завдають шкоди місту
Так, невідомі особини почали знищувати декоративні ліхтарі, які висвітлювали нову набережну недалеко від 15-ї станції Великого Фонтану. Про акт вандалізму, який зафіксували днями, повідомляє місцеве видання «
На кадрах видно, як знищено близько 10 ліхтарів на одній з ділянок огорожі.
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На деяких світильниках розбили скло, а інші і зовсім відірвали з проводами. Всі зруйновані ліхтарі знаходяться поруч один з одним, що явно свідчить про втручання людини.
Що примітно, на інших ділянках світильники залишилися цілими.
Раніше ми повідомляли, що провідники поскаржилися на страшний бардак, який влаштували у вагоні поїзда Дніпро-Одеса юні гімнастки.
Жінка розповіла, що спортсменки залишили після себе гори сміття, а також розкидану білизну і обірвані фіранки.
"Щойно покинули вагон юні обдарування, гімнасти, які приїхали на змагання з Дніпра. Подивіться, що вони залишили на пам'ять про себе... Спасибі, дітки, керівники групи. Удачі і перемог вам в майбутньому. Адже ми йдемо в Європу", - каже ошелешена провідниця.
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