В Одесі відправлять під суд патрульного поліцейського і його спільника за викрадення авто

Як передає Politeka.net, така інформація з'явилася на сайті обласної прокуратури.

У лютому минулого року інспектор одного з батальйонів патрульної служби зі своїм знайомим викрали BMW на вулиці непрямій. Перед крадіжкою автомобіля вони зняли з неї номери європейської реєстрації і поміняли їх на інші.

Далі, вони пригнали на евакуаторі крадений автомобіль в Біляївський район, до будинку подільника поліцейського.

При цьому водій евакуатора був в курсі злочинних справ.

Суд розглядатиме справу за ч.2 ст. 289 КК України (Незаконне заволодіння транспортним засобом).

Якщо суд визнає їх винними, то зловмисникам загрожує від 5 до 8 років в'язниці.

Раніше ми повідомляли, в Одесі на дитячому майданчику іноземець скоїв розбійний напад на 8-річного хлопчика.

Так, 33-річний чоловік підійшов до дитини, дістав ніж і погрожуючи їм, відібрав у неповнолітнього велосипед.

Стривожена мати кинулася за допомогою до поліцейських і по гарячих слідах копам вдалося розшукати розбійника.

Він знаходився в декількох кварталах від місця злочину і виявився жителем сусідньої держави. Зловмисники помістили в СІЗО. Йому загрожує від трьох до семи років в'язниці. Кримінальне провадження відкрито за статтею "Розбій".

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