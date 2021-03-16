В Одесі відправлять під суд патрульного поліцейського і його спільника за викрадення авто
Як передає Politeka.net, така інформація з'явилася на сайті обласної прокуратури.
У лютому минулого року інспектор одного з батальйонів патрульної служби зі своїм знайомим викрали BMW на вулиці непрямій. Перед крадіжкою автомобіля вони зняли з неї номери європейської реєстрації і поміняли їх на інші.
Далі, вони пригнали на евакуаторі крадений автомобіль в Біляївський район, до будинку подільника поліцейського.
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При цьому водій евакуатора був в курсі злочинних справ.
Суд розглядатиме справу за ч.2 ст. 289 КК України (Незаконне заволодіння транспортним засобом).
Якщо суд визнає їх винними, то зловмисникам загрожує від 5 до 8 років в'язниці.
Раніше ми повідомляли, в Одесі на дитячому майданчику іноземець скоїв розбійний напад на 8-річного хлопчика.
Так, 33-річний чоловік підійшов до дитини, дістав ніж і погрожуючи їм, відібрав у неповнолітнього велосипед.
Стривожена мати кинулася за допомогою до поліцейських і по гарячих слідах копам вдалося розшукати розбійника.
Він знаходився в декількох кварталах від місця злочину і виявився жителем сусідньої держави. Зловмисники помістили в СІЗО. Йому загрожує від трьох до семи років в'язниці. Кримінальне провадження відкрито за статтею "Розбій".
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