Справжня НП сталася на одному з пляжів в Одесі
Так, на 10-й станції Великого Фонтану стався обвал частини схилу з забетонованим майданчиком прямо над велоестакадою. Про це повідомляє телеграм-канал Новини Одеса, передає Politeka.net
"Елітне житло не таке вже елітне", - йдеться в публікації.
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На наданих кадрах можна побачити, як обрушився помітний шматок землі, на якому раніше забетонували майданчик. Тепер її частина нависає прямо над Трасою Здоров'я і в будь-який момент може травмувати кого-небудь з перехожих.
До цього ми повідомляли, що в мережі показали, як схили з будинками сповзають в море в курортному місті Чорноморську Одеської області.
Моторошні фотографії розмістив одесит Артем Перфілов на своїй сторінці у Фейсбук.
"Нерухомість в першій лінії від моря. Дуже дешево. Під ремонт. Морське повітря і незабутні пейзажі. Місцева влада клянуться на хресті, що проблема зі зміцненням берега буде вирішена", - написав він.
На кадрах видно, як колись квітуча і популярна туристична зона міста, куди приїжджали цілими сім'ями відпочивати з усієї України, під загрозою катастрофи.
Нагадаємо, що циклон із Середземного моря мчить до Одеси, погода різко зміниться: що буде на цьому тижні
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