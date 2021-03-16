Справжня НП сталася на одному з пляжів в Одесі

Так, на 10-й станції Великого Фонтану стався обвал частини схилу з забетонованим майданчиком прямо над велоестакадою. Про це повідомляє телеграм-канал Новини Одеса, передає Politeka.net

"Елітне житло не таке вже елітне", - йдеться в публікації.

На наданих кадрах можна побачити, як обрушився помітний шматок землі, на якому раніше забетонували майданчик. Тепер її частина нависає прямо над Трасою Здоров'я і в будь-який момент може травмувати кого-небудь з перехожих.

До цього ми повідомляли, що в мережі показали, як схили з будинками сповзають в море в курортному місті Чорноморську Одеської області.

Моторошні фотографії розмістив одесит Артем Перфілов на своїй сторінці у Фейсбук.

"Нерухомість в першій лінії від моря. Дуже дешево. Під ремонт. Морське повітря і незабутні пейзажі. Місцева влада клянуться на хресті, що проблема зі зміцненням берега буде вирішена", - написав він.

На кадрах видно, як колись квітуча і популярна туристична зона міста, куди приїжджали цілими сім'ями відпочивати з усієї України, під загрозою катастрофи.

Багато будинків "першої лінії" частково зруйнувалися або нахилилися в бік моря. Вулиці, що ведуть до пляжу, стали схожі на покинуту місцевість після стихійного лиха.

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