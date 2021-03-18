Чого чекати від погоди?

В Одесу прийшов активний циклон Маріус, який приніс рясні опади у вигляді дощу і похолодання

Про це передає Politeka.net, з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Згідно з наявними даними, вранці температура повітря складе від 2 до 4°С тепла, вже ближче до обіду відмітка на термометрах підніметься до 6°С тепла.

В Одесі протягом усього дня погода буде похмурою. Практично весь час буде йти дощ, який у другій половині дня повинен ослабнути. Ближче до вечора він припиниться.

Вітер прогнозують північно-західний, 9-14 метрів в секунду.

На автошляхах області видимість під час опадів становитиме 1-2 км.

Раніше ми повідомляли невідомі особини почали знищувати декоративні ліхтарі, які висвітлювали нову набережну недалеко від 15-ї станції Великого Фонтану.

На кадрах видно, як знищено близько 10 ліхтарів на одній з ділянок огорожі.

На деяких світильниках розбили скло, а інші і зовсім відірвали з проводами. Всі зруйновані ліхтарі знаходяться поруч один з одним, що явно свідчить про втручання людини.

Що примітно, на інших ділянках світильники залишилися цілими.

Нагадаємо, що Одещина стрімко наближається до небезпечної зони: МОЗ оновило зони карантину з 15 березня

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