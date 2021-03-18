В Одесі чоловік надав неправдиве повідомлення про мінування автостоянки через помсту магазину, який торгують простроченням

Інцидент стався ввечері 16 березня на селищі Котовського.

Відповідне відео оприлюднила прес - служба регіонального ГУНП, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Так, в поліцію подзвонив невідомий і повідомив про загрозу вибуху на стоянці автомобілів по вулиці Генерала Бочарова.

Прибувши на місце, поліцейські і вибухотехніки з'ясували, що ніякої вибухівки там не було, а до лжемінування причетний 37-річний одесит, його затримали.

Чоловік зізнався, що був п'яний і таким радикальним методом намагався привернути увагу до магазину, де нібито продають несвіжі продукти. Раніше він неодноразово помічав прострочення, лаявся з продавцями.

"Рік тому був куплений сир, який отруївся моя дитина. Через три місяці магазин закрили і ось я йду знову і бачу, що він (магазин) відкритий і там торгують рибою. Ми трохи посварилися з продавцем і господарем торгової точки і викликав поліцію. Після того як я прийшов в парадну, ми сіли випили з перехожим трохи віскі. Він мені сказав: - подзвони і скажи, що у тебе є граната. Я подзвонив і сказав, що у мене є гранта, — каже підозрюваний на відео.

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