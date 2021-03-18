Всього за добу в Одеській області виявили майже тисячу нових випадків зараження коронавірусом

Як передає Politeka.net, тривожні дані оприлюднили на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Станом на 17 березня, на території Одеської області лабораторно зафіксовано 997 нових випадків ковід, з них 510 нових випадків підтверджено в Одесі, 85 — в Ізмаїлі, 69 — в Чорноморську.

Загальне число хворих досягло 94 872 чоловік.

Зростає захворюваність серед дітей-43. Також в числі нових випадків 29 медпрацівників.

На жаль, від вірусу і супутніх захворювань померли 16 пацієнтів за добу і 1587 смертей за весь час пандемії.

Потрібно відзначити, що Одеський регіон знаходиться в четвірці лідерів по захворюваності, після Києва, Житомирського та Львівського регіонів.

Раніше ми повідомляли, що Одеськаобласть потрапила в нову карантинну зону.

Оновлене зонування регіонів оприлюднили на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Так, Одеська область опинилася в" помаранчевій " зоні карантинних обмежень через перевищення рівня госпіталізації хворих COVID-19.

За даними МОЗ, відсоток госпіталізації хворих COVID - 19 в Одеській області становить 62,3%, що перевищує встановлену норму (менше 60% на 100 тисяч).

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