В одній зі шкіл в Одеській області школярі проводитимуть заняття в теплиці

Так, на території місцевої школи в селі Санжейка, що недалеко від Одеси встановили і обладнали сучасну теплицю для проведення уроків з біології, екології та хімії. Про це повідомляє на AgroPortal.ua

Як повідомило керівництво сільської школи, мрія мати власну теплицю стала реальністю завдяки участі в конкурсі "Неймовірні села України 2020", знайшлися спонсори, які підтримали ідею і погодилися вкласти гроші в проект.

"Уроки, які будуть проходити в теплиці, дадуть учням можливість більш широко ознайомитися з видами рослин, особливостями їх вирощування, а педагогам буде простіше проводити навчальну та позакласну роботу з біології, екології та хімії. Ми не перемогли, але нас почули», - каже директор школи.

Вона зазначила, що школярі протягом року зможуть ознайомитися з повним циклом робіт у рослинництві, навчаться пересаджувати, обрізати, прищеплювати, підгодовувати рослини, проводити дослідження в умовах закритого ґрунту.

"Вирощувати квіти та саджанці дерев, які будуть висаджені на території сіл, в також зелень для шкільної їдальні. А найголовніше-отримають корисні знання і навички, які обов'язково стануть в нагоді в дорослому житті», - поділилася керівник навчального закладу.

Раніше ми повідомляли, що учнів 5-11 класів одеських шкіл відправили на дистанційне навчання через загострення ситуація з епідемією коронавірус.

У той же час молодшокласники продовжує ходити на заняття в школу, але можуть за бажанням батьків перевестися на навчання з дому.

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