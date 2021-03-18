Одеським школярам дозволили не здавати державні іспити через епідемію, але не всім

Так, у Міністерстві освіти скасували обов'язкове проходження державної підсумкової атестації (ДПА) для учнів 4-го та 9-го класів.

Причиною стало стрімке зростання поширення коронавірусної інфекції серед населення. Про це повідомляє прес-служба відомства на офіційній сторінці у Фейсбук, передає Politeka.net

Відповідний наказ зареєструвало в Міністерстві юстиції у вівторок, 16 березня. Документ набуде чинності в день його публікації в "Офіційному віснику України".

У той же час, як уточнили в Одеській ОДА, випускників звільнення не торкнеться.

"Учні 11 класів від проходження ДПА у формі ЗНО поки не звільнені. Якщо будуть якісь зміни з цього приводу, Ви отримаєте всю необхідну інформацію. Але поки про це мова не йде. Готуємося до ЗНО з усією відповідальністю! - повідомив директор Департаменту освіти і науки Одеської ОДА Олександр Лончак.

Раніше ми повідомляли, що учнів 5-11 класів одеських шкіл відправили на дистанційне навчання через загострення ситуація з епідемією коронавірус.

У той же час молодшокласники продовжують ходити на заняття в школу, але можуть за бажанням батьків перевестися на навчання з дому.

Нагадаємо, що медик ковидної лікарні сурмить про катастрофу в Одесі: "реанімація схожа на газову камеру"

Також Politeka повідомляла, що в Одесі знову підскочив приріст нових заражених коронавірусом: скільки виявлено хворих за добу