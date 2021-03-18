В Одесі надійшло повідомлення про загрозу вибуху корабля, який знаходиться в порту

Як передає Politeka.net, інформацію про мінування оприлюднили на сайті Нацполіції регіону.

Так, у четвер 18 березня на електронну пошту поліції прийшло анонімне повідомлення про закладену вибухівку на кораблі в морському порту. Достовірність цієї інформації перевіряють т слідчо-оперативна група, фахівці-вибухотехніки та кінологи, які вже виїхали на об'єкт.

Як відомо, повідомлення про замінування тих чи інших об'єктів в Одесі - не рідкість. При цьому досить часто Дані повідомлення виявляються помилковими, проте часом інформація про мінування підтверджується.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі чоловік надав неправдиве повідомлення про мінування автостоянки через помсту магазину, який торгує несвіжими продуктами.

Так, в поліцію подзвонив невідомий і повідомив про загрозу вибуху на стоянці автомобілів по вулиці Генерала Бочарова.

Прибувши на місце, поліцейські і вибухотехніки з'ясували, що ніякої вибухівки там не було, а до лжемінування причетний 37-річний одесит, його затримали.

Чоловік зізнався, що був п'яний і таким радикальним методом намагався привернути увагу до магазину, де нібито продають несвіжі продукти. Раніше він неодноразово помічав прострочення, лаявся з продавцями і навіть викликав поліцію.

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