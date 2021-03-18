В Україні розгорівся бурхливий скандал з юними блогерами, який також вирішили прокоментувати в Одесі
Громадськість шокувала поведінка 8-річної дівчинки з Києва і 13-річного хлопчика, які вирішили прославиться, зображуючи дорослу пару. При цьому мама дівчинки не бачила нічого поганого в цих відносинах, а також всіляко цьому сприяла. Вона фотографувала свою дочку в досить відвертому одязі, а також цілується з хлопчиком.
Після розголосу в ЗМІ з аккаунта в соцмережі Instagram юної Мілани пропали всі скандальні фотографії, а справа закінчилася відкриттям кримінального провадження тим не менш, покарати матір дитини, скоріше за все не вийде, вважає інспектор ювінальної поліції з Одеси Дмитро Ревун. Про це він
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"Я вважаю, що ця історія не закінчиться покаранням у вигляді кримінальної відповідальності, тому що законодавство у сфері захисту прав дітей не є фактичним пріоритетом і має безліч прогалин і протиріч, які неодмінно будуть враховані або правоохоронцями або адвокатами.
Закон "Про захист суспільної моралі" передбачає механізми захисту дітей від негативного впливу продукції сексуального або еротичного характеру», - пише Ревун.
Поліцейський звертає увагу, що в 7-й статті Закону передбачено захист неповнолітніх, тобто осіб від 14 до 18 років, а ось про дітей від 0 до 14 років, якось забули, адже з юридичної точки зору це інша категорія дітей-малолітні.
"Так от фото і відео з цими дітьми, з високою ймовірністю (99.99999%) не підпадають під категорію порно, а прямої відповідальності за залучення дітей до продукції еротичного характеру в Україні просто немає.
Говорю з "високою ймовірністю", тому що остаточне слово буде за експертами, які повинні будуть зробити відповідний висновок.
Тому прогнозую Адміністративне провадження щодо матері за статтею 184 з дуже туманними перспективами і максимальним покарання у вигляді штрафу 1700 гривень», - переконаний він.
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