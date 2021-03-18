Медик і одесити вирішили розповісти про своє самопочуття після вакцинації від коронавірусу

Своїми враження вони поділилися на сторінках соцмереж, передає Politeka.net.

Так, хірург з Кілійської багатопрофільної лікарні Роман Ольховський написав, що перебуває в задовільному стані через тиждень після введення антикоронавірусного щеплення.

"Зробив щеплення від COVID - 19 9 березня 2021 року. Тиждень позаду, стан задовільний. Запитайте, чи боявся? Скажу, так, але вдома діти і дружина. Зобов'язаний бути здоровим", - повідомив Ольховський на своїй сторінці у Фейсбук.

Під його постом зібралося чимало коментарів, де люди пишуть, що також хочуть вакцинуватися.

Одесит Вадим Шпаченко описав перші два дні після того, як уколовся.

"Неприємним був наступний день після вакцинації. Уколовся ввечері в четвер, а в п'ятницю зібрав всі карти-температура до 38.5, озноб, головний біль, стомлюваність і ось це ось все. До вечора п'ятниці температура почала падати, а самопочуття приходити в норму. У суботу прокинувся сповнений сил, нехай і спав майже десять годин", - зазначив він.

Ще одна одеситка Олена Ротарі повідомила, що через добу після вакцинації вона себе почувала добре, проте її дошкуляв головний біль.

Нагадаємо, що медик ковидної лікарні сурмить про катастрофу в Одесі: "реанімація схожа на газову камеру"

Також Politeka повідомляла, що в Одесі знову підскочив приріст нових заражених коронавірусом: скільки виявлено хворих за добу