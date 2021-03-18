В останній день робочого тижня Одесу знову накриє дощем

Як передає Politeka.net, з прогнозом погоди на 19 березня жителів ознайомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

Згідно з даними, хмарна погода протримається весь день в місті. Ранковий дрібний дощ Вдень посилиться і буде продовжувати йти до самого вечора.

Вітер північно-західний, 5-10 метрів в секунду.

Температура вночі 0-2 °С тепла, вдень 3-5 °С тепла.

Небо над одеськими областями буде весь день затягнуте хмарами. Вночі та вранці без опадів, вдень невеликі опади.

Вітер північно-західний, 5-10 метрів в секунду.

Температура вночі від 1 °С морозу до 4 °С тепла, вдень 2-7 °С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.

Варто сказати, що наші предки в цей день шанували пам'ять преподобного Іова Анзерського. У небі вже можна побачити білого лелеки, який повертається в свої рідні краї. Також може повертатися і трясогузка, хоча для неї ще зарано.

Раніше ми повідомляли, що продесським школярам дозволили не здавати державні іспити через епідемію, але не всім.

Так, у Міністерстві освіти скасували обов'язкове проходження державної підсумкової атестації (ДПА) для учнів 4-го та 9-го класів.

Причиною стало стрімке зростання поширення коронавірусної інфекції серед населення.

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