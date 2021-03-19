Цифри по зараженню з кожним днем все більше

В Одеській області всього за добу близько тисячі людей захворіли коронавірусом

Як повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я, станом на 19 березня за добу лабораторно підтверджено 935 нових випадків коронавірусної хвороби; 435 з них — в Одесі, 70 — в Ізмаїлі, 50 — в Чорноморську, передає Politeka.net

Всього на Одещині з початку пандемії зафіксовано 95 тисяч 807 заражених.

Вірус і супутні захворювання забрали життя восьми пацієнтів за добу, загальна кількість жертв 1 595 осіб.

Одужали 81 тисяча 551 пацієнт, у тому числі 46-за останню добу. На даний момент в Одеській області хворіють 12 661 людина.

За даними обласного лабораторного центру, серед захворілих 39 дітей та 35 медпрацівників.

Раніше ми писали, медик вирішив розповісти про своє самопочуття після вакцинації від коронавірусу.

Так, хірург з Кілійської багатопрофільної лікарні Роман Ольховський написав, що перебуває в задовільному стані через тиждень після введення антикоронавірусного щеплення.

"Зробив щеплення від COVID - 19 9 березня 2021 року. Тиждень позаду, стан задовільний. Запитайте, чи боявся? Скажу, так, але вдома діти і дружина. Зобов'язаний бути здоровим", - повідомив Ольховський на своїй сторінці у Фейсбук.

Нагадаємо, що медик ковидної лікарні сурмить про катастрофу в Одесі: "реанімація схожа на газову камеру"

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