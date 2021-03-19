В Одесі викрили молодика, який зламав мільйони акаунтів в Інтернеті

Як розповіли в прес-службі Нацполіції, 24-річний хакер створив і поширював шкідливу програму. З її допомогою він зламував акаунти і отримував персональні дані користувачів. Таким чином, він зібрав базу з майже 15 мільйонів логінів і паролів для акаунтів в соцмережах, а також банківські реквізити користувачів і дані для входу в Інтернет-банкінг.

"Хакер зашифровував шкідливе програмне забезпечення в документи у форматі pdf і розсилав на електронні скриньки користувачів поштових сервісів.» ,- повідомили в кіберполіції.

Молодий одесит видавав себе за представника служби безпеки. Свою розробку продавав на хакерських форумах і в месенджері.

У будинку правопорушника провели обшуки та, вилучили мобільні телефони та комп'ютерну техніку.

Підозрюваному загрожує до 2 років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, в Одеській області поліцейські роззброїли 16-річного хлопця.

Так, по місту Чорноморську розгулював підліток з телескопічною палицею, пістолетом, сімома патронами до нього і піротехнічним снарядом, схожим на ракетницю.

У розмові, юний житель, якому всього 16 років зізнався, що палицю і пістолет з патронами він придбав в Інтернеті, а снаряд знайшов на вулиці. Всі предмети правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

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