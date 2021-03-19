В Одесі два підлітки пограбували літню жінку

Інцидент стався в одному з сіл Березівського району, передає Politeka.net

Як повідомили на сайті Нацполіції, неповнолітні проникли до домоволодіння 72-річної односельчанки, зламали замки в господарських приміщеннях та викрали бензопилу і пляшку з вином.

Одному зловмиснику 14 років, другому всього 11.

Правоохоронцям підлітки розповіли, що алкоголь вони планували випити самі, а бензопила була їм потрібна задля заготовка дров.

У поліції зазначили, що за крадіжку старшому з правопорушників загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років, а стосовно молодшого, який не досяг віку кримінальної відповідальності, будуть застосовані примусові заходи виховного характеру.

Також покарання чекає батьків малолітнього злодюжки, на них буде складено адміністративний протокол.

До цього ми повідомляли, що в Біляївці Одеської області дівчинка з друзями обікрала прикуту до ліжка пенсіонерку.

Підлітки пробралися в будинок до лежачої 80-річної жінки і забрали у бабусі гроші, які вона ховала в своєму ліжку.

До крадіжки виявилася причетна 15-річна правнучка постраждалої. Дівчинка привела в будинок до своєї родички друзів-одноліток, але, щоб бути невпізнаною, залишилася чекати біля входу.

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