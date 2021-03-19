В Одеській області молодого батька підозрюють у зґвалтуванні власної дочки, якій всього 5 років

30-річного жителя Миколаївського району вже взяли під варту. Про це стало відомо завдяки інформації оприлюдненої на сайті обласної прокуратури, передає Politeka.net

За версією слідства, в листопаді минулого року чоловік у себе вдома вчинив розпусні дії щодо своєї 5-річної доньки.

За клопотанням ювенальних прокурорів батька взяли під варту. За вказаний злочин йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Досудове розслідування триває.

Не так давно ми повідомляли, що в Одеській області чоловіка покарали за згвалтування 13-річної дівчинки.

Злочин стався в місті Березівка.

58-річний чоловік помітив школярку, яка йшла узбіччям дороги. Упевнившись, що вона знаходиться одна, а поруч відсутні сторонні особи, наздогнав її та вчинив щодо 13-річної дитини сексуальне насильство.

Березівський районний суд засудив зловмисника до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що жінку-жебрака вивели на чисту воду в Одесі, з'явилося відео: "як тільки зміна закінчується..."

Також Politeka повідомляла, що план "Перехоплення" оголошено на Одещині, скоєно викрадення молодої дівчини: "силою заштовхали в авто"