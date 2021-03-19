В Одеській області молодого батька підозрюють у зґвалтуванні власної дочки, якій всього 5 років
30-річного жителя Миколаївського району вже взяли під варту. Про це стало відомо завдяки
За версією слідства, в листопаді минулого року чоловік у себе вдома вчинив розпусні дії щодо своєї 5-річної доньки.
За клопотанням ювенальних прокурорів батька взяли під варту. За вказаний злочин йому загрожує до 8 років ув'язнення.
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Досудове розслідування триває.
Не так давно ми повідомляли, що в Одеській області чоловіка покарали за згвалтування 13-річної дівчинки.
Злочин стався в місті Березівка.
58-річний чоловік помітив школярку, яка йшла узбіччям дороги. Упевнившись, що вона знаходиться одна, а поруч відсутні сторонні особи, наздогнав її та вчинив щодо 13-річної дитини сексуальне насильство.
Березівський районний суд засудив зловмисника до 9 років позбавлення волі.
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Також Politeka повідомляла, що план "Перехоплення" оголошено на Одещині, скоєно викрадення молодої дівчини: "силою заштовхали в авто"