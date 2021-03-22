Березень піднесе несподіваний сюрприз наостанок - в Одесу повертаються морози з мокрим снігом і поривчастим вітром

Погода в Одеській області стає все гірше з кожним днем і довгоочікуване потепління, заглянувши на територію нашого регіону, так само поспішно зникло.

Четвертий тиждень березня не обіцяє одеситам нічого хорошого, а без того не дуже високі температури опустяться ще нижче, до мінусових, про що йдеться в в новому прогнозі погоди, опублікованому метеорологами, передає Politeka.net

Крім того, циклони і атмосферні фронти, принесуть в Одесу багато мокрого снігу, який, змінюючи дощі буде йти кожен день аж до п'ятниці. Особливо багато снігових опадів випаде в середині тижня.

Так, у понеділок 22 березня одеситів чекає весь день чекає похмура погода. На зміну дощу, який почнеться після полудня, ввечері прийде дрібний дощ зі снігом.

Вітер східний, з поривами до 7-12 метрів в секунду. Температура вночі буде 0-2 °С тепла, вдень - 4-6 °С зі знаком плюс.

У вівторок, 23 березня, в Одесі хмарна погода протримається весь день. Вночі можливий дрібний дощ зі снігом, який до ранку повинен закінчитися. Весь день, що залишився пройде без опадів. Вітер північний з поривами до 15-17 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 2 °С морозу до 3 °С тепла, вдень буде близько 2-7 °С вище нуля.

У середу, 24 березня, в місто повернеться ранковий мороз. Стовпчик термометра опуститься до 2 градуса нижче нуля, а вдень підніметься до +3. У другій половині дня небо знову затягнеться хмарами і на місто випадуть опади у вигляді мокрого снігу, який плавно перейде в невеликий дощ. Північний вітер хоч і ослабне, але як і раніше буде поривчастим.

Наступні два дні буде похмуро. У четвер пройде невеликий дощ. Вітер південний, 4-10 метрів в секунду. Вночі температура повітря буде від 2 °С морозу до 3 °С тепла, вдень підніметься близько 3-8 °С вище нуля.

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