Вечірка не закінчиться, поки не закінчаться лікарняні ліжка

На порозі локдауну в одеських нічних клубах спостерігалося тотальне нехтування карантинних норм

Відео тусовок розлетілося по мережі, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах видно, як публіка валом юрмилася в клубах і на концертах. Ніхто з тусовщиків і не думав дотримуватися дистанції, і вже тим більше масочний режим.

"В одеському клубі Ministerium сьогодні вночі зібрався цілий натовп народу, щоб послухати пісні і заодно — обмінятися бацилами. Вечірка не закінчиться, поки не закінчаться лікарняні ліжка.",- пише телеграм-канал Perepichka News.

У той же час інший телеграм-канал «Новини Одеса» також показав цікаве відео з клубу Ministerium.

Зазначимо, що 20 березня всю Одеську область віднесли до "Червоної" карантинної зони. Компанію там їй склали Київ, Івано-Франківська, Закарпатська, Житомирська та Чернівецька області.

Посилення карантинних норм набуде чинності в 00: 00 вівторка, 23 березня. Рішення було прийнято на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та НС.

Раніше ми писали, що один з тусовщиків був знайдений мертвим на лавці біля розважального закладу в одеській Аркадії.

Чоловік сидів на лавці і перехожі вирішили, що він просто спить і проходили повз. Коли один з них побачив, що людина не подає ознаки життя, то викликали бригаду «швидкої допомоги», яка констатувала його смерть.

Як розповіли очевидці, спочатку загиблий відзначав день народження в одному з розважальних закладу, був дуже п'яний. Його вивели і посадили на лавку, де він і помер.

Нагадаємо, що Одеса увійшла в "червону" зону: коли введуть жорсткий локдаун і що чекає жителів

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