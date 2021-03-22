На порозі локдауну в одеських нічних клубах спостерігалося тотальне нехтування карантинних норм
Відео тусовок розлетілося по мережі, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
На кадрах видно, як публіка валом юрмилася в клубах і на концертах. Ніхто з тусовщиків і не думав дотримуватися дистанції, і вже тим більше масочний режим.
"В одеському клубі Ministerium сьогодні вночі зібрався цілий натовп народу, щоб послухати пісні і заодно — обмінятися бацилами. Вечірка не закінчиться, поки не закінчаться лікарняні ліжка.",- пише телеграм-канал Perepichka News.
Молода дружина Комарова зі "Світ навиворіт" поніжилася серед квітів: "Олег Винник аж цілу пісню написав з цього приводу"
Старіюча Пугачова вразила восковим обличчям і дивною позою: "Вже лягаєш і думаєш..."
Обранець Мішиної Еллерт показав дочку, яка різко подорослішала, Елю не впізнати: "Догулялися?"
Порошенко проти Медведчука. Де правда та міф? - ЗМІ
16-річна донька Полякової прокачала в спортзалі пружне тіло на заздрість ровесницям: "юна красуня"
У той же час інший телеграм-канал «Новини Одеса» також показав цікаве відео з клубу Ministerium.
Зазначимо, що 20 березня всю Одеську область віднесли до "Червоної" карантинної зони. Компанію там їй склали Київ, Івано-Франківська, Закарпатська, Житомирська та Чернівецька області.
Посилення карантинних норм набуде чинності в 00: 00 вівторка, 23 березня. Рішення було прийнято на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та НС.
Раніше ми писали, що один з тусовщиків був знайдений мертвим на лавці біля розважального закладу в одеській Аркадії.
Як розповіли очевидці, спочатку загиблий відзначав день народження в одному з розважальних закладу, був дуже п'яний. Його вивели і посадили на лавку, де він і помер.
Нагадаємо, що Одеса увійшла в "червону" зону: коли введуть жорсткий локдаун і що чекає жителів
А ще Politeka писала тисячі людей попрощалися з відомим одеситом, якого забрав COVID-19, кадри
Також Politeka повідомляла, що медик і одесити розповіли про самопочуття після вакцинації: "головний біль, температура..."