В Одесі на порозі локдауну поліцейські провели карантинні рейди розважальними закладами

Всю ніч з 20 на 21 березня вони ходили по нічних клубах в центральній частині міста і перевіряли як дотримуються карантинні правила власники, персонал і відвідувачі. Копи заглянули в заклади на вулицях Грецькій, Катерининській та Гоголя. Про це повідомляє місцевий сайт усі .

Як з'ясувалося в ході рейдів багато господарів клубів і барів проігнорували заборону на роботу після 23:00.

Правоохоронці склали протоколи на адміністраторів закладів.

Тепер їм доведеться заплатити від 17 до 34 тисяч гривень штрафу.

Раніше ми писали, що в одеських нічних клубах спостерігалося тотальне нехтування карантинних норм.

Відео тусовок розлетілося по мережі.

На кадрах видно, як публіка валом товпиться в клубах і на концертах. Ніхто з тусовщиків і не думав дотримуватися дистанції, і вже тим більше масочний режим.

"В одеському клубі Ministerium сьогодні вночі зібрався цілий натовп народу, щоб послухати пісні і заодно — обмінятися бацилами. Вечірка не закінчиться, поки не закінчаться лікарняні ліжка.",- пише телеграм-канал Perepichka News.

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