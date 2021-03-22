В останні два тижні в Одеській області фіксують дуже високий рівень захворюваності Covid-19, серед захворілих багато медиків, які хворіють по другому колу

Про це на дистанційному засіданні оперативного штабу повідомила директор міськздраву Олена Якименко, в понеділок, 22 березня, пише Думська.

За словами чиновниці, найбільше хворих коронавірусом медпрацівників спостерігається в одеській інфекціонці, а також в опорних лікарнях №5 і №8, де вірус знайшли в тому числі у головлікарів.

коронавірус, лікарня, лікарі

Крім медиків, хворіє і немедичний персонал, наприклад, бухгалтери, а також співробітники Департаменту охорони здоров'я.

Популярні новини зараз

Молода дружина Комарова зі "Світ навиворіт" поніжилася серед квітів: "Олег Винник аж цілу пісню написав з цього приводу"

Вже не "Холостячка" Мішина в тоненькому сарафанчику показала своє щастя: "Потрібно його створювати, а не..."

Переведення годинників на літній час: до чого варто приготуватися українцям, "в останні вихідні..."

Каменських забула надіти штани і показала, як проводить вихідні без Потапа: "Дівчата, у вас так само?"

Порошенко проти Медведчука. Де правда та міф? - ЗМІ
Показати ще

Якименко звернула особливу увагу, що троє її підлеглих захворіли по другому колу.

Раніше ми повідомляли, що після весняних канікул більшість одеських школярів перейдуть на дистанційне навчання. З 29 березня учні 5-11 класів продовжать навчатися онлайн. У той же час, для учнів молодшої школи змішану форму навчання. За бажанням батьків для них сформують класи на удаленке, а решта молодшокласники будуть вчитися очно.

школа клас

Нагадаємо, що на 22 березня, в регіоні офіційно виявлено 745 нових випадків зараження за добу.

Загальне число хворих наближається до 100 тисяч і вже досягло 98 тисячі 249 чоловік.

Летальних випадків-1 613, з них двоє - за останню добу. 81 721 людина одужала, в тому числі 32 – за останню добу. На даний момент в Одеській області хворіють 14 915 осіб.