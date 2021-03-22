В останні два тижні в Одеській області фіксують дуже високий рівень захворюваності Covid-19, серед захворілих багато медиків, які хворіють по другому колу

Про це на дистанційному засіданні оперативного штабу повідомила директор міськздраву Олена Якименко, в понеділок, 22 березня, пише Думська .

За словами чиновниці, найбільше хворих коронавірусом медпрацівників спостерігається в одеській інфекціонці, а також в опорних лікарнях №5 і №8, де вірус знайшли в тому числі у головлікарів.

Крім медиків, хворіє і немедичний персонал, наприклад, бухгалтери, а також співробітники Департаменту охорони здоров'я.

Якименко звернула особливу увагу, що троє її підлеглих захворіли по другому колу.

Раніше ми повідомляли, що після весняних канікул більшість одеських школярів перейдуть на дистанційне навчання. З 29 березня учні 5-11 класів продовжать навчатися онлайн. У той же час, для учнів молодшої школи змішану форму навчання. За бажанням батьків для них сформують класи на удаленке, а решта молодшокласники будуть вчитися очно.

Нагадаємо, що на 22 березня, в регіоні офіційно виявлено 745 нових випадків зараження за добу.

Загальне число хворих наближається до 100 тисяч і вже досягло 98 тисячі 249 чоловік.

Летальних випадків-1 613, з них двоє - за останню добу. 81 721 людина одужала, в тому числі 32 – за останню добу. На даний момент в Одеській області хворіють 14 915 осіб.



