Новий циклон принесе в Одесу морози і сніг

Про це з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів передає Politeka.net

Так, у вівторок, 23 березня небо над Одесою затягнеться сніговими хмарами, які принесуть в місто мокрий сніг.

Крім того, з самого ранку в Одесі дме північний поривчастий вітер зі швидкістю 5-10 метрів в секунду.

З ранку стовпчики термометрів покажуть до 2 градусів тепла, вдень потеплішає до 4-6°С тепла в Одесі, а в області місцями буде навіть +8°С.однак до ночі температура знизиться -3...+2°С тепла.

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Погода в Одеській області стає все гірше з кожним днем і довгоочікуване потепління, заглянувши на територію нашого регіону, так само поспішно зникло.

Четвертий тиждень березня не обіцяє одеситам нічого хорошого, а без того не дуже високі температури опустяться ще нижче, до мінусових, про що йдеться в в новому прогнозі погоди, опублікованому метеорологами.

Крім того, циклони і атмосферні фронти, принесуть в Одесу багато мокрого снігу, який, змінюючи дощі буде йти кожен день аж до п'ятниці. Особливо багато снігових опадів випаде в середині тижня.

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