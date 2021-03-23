В Одеській області молода технічка обікрала учнів, поки прибирала приміщення

Про кричущий інцидент, який стався в одній зі шкіл у Болграді, розповіли в місцевій поліції, передає Politeka.net

За словами правоохоронців, всього 22-річна прибиральниця вкрала у трьох учнів телефони, два з яких вже повернули, а третій поліцейські шукають, так як дівчина заявила, що викинула його.

"Один мобільник зловмисниця забрала з підвіконня в їдальні, куди під час обіду його поклав 12-річний хлопчик, другий — витягла з сумки 13-річної дівчинки в роздягальні і ще один — взяла зі столика 11-річного хлопчика в кімнаті відпочинку, — кажуть поліцейські.

Щоб відвести від себе підозру злодійка одразу ж звільнилася з навчального закладу, однак поліція її викрила.

За крадіжки їй загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.

Раніше ми повідомляли, після того, як Одеса потрапила в "червону" зону карантину учнів чекає змішана форма навчання. Про це в ході наради оперативного штабу повідомила директор Департаменту освіти Олена Буйневич.

За словами чиновниці, учнів 5-11 класів після виходу з весняних канікул чекає дистанціонка, а молодші класи, в свою чергу, будуть навчатися за бажанням батьків.

"Багато батьків просять перевести їх дітей в онлайн, тому протягом цього тижня в школах проведуть опитування, щоб визначити, кому потрібно дистанційне навчання. За результатами опитування для цих дітей будуть сформовані спеціальні класи, а решта будуть навчатися очно", - повідомила Олена Буйневич.

Нагадаємо, що Одеса шумно відгуляла на порозі локдауну, відео: "Ласкаво просимо в червону зону"

А ще Politeka писала, що п'яний пасажир влаштував дебош в Одеському трамваї, кадри

Також Politeka повідомляла, що жителів Одеси змусили вишикуватися у величезні черги на зупинках через локдауну, кадри