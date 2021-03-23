Не забувайте про маску, щоб не нарватися на штраф

Після того, як Одеса увійшла в "червону" зону карантину поліцейські влаштували масові облави в місті

Так, під приціл правоохоронців потрапив залізничний вокзал. Про це повідомляє телеграм-канал «Одеса-Інфо», передає Politeka.net

"Копи влаштували облаву на 📍ЗД на тих хто без масок 😷 і відразу ж штрафують",-попереджають одеситів і гостей міста автори телеграм-каналу.

За словами очевидців, близько 10 поліцейських хапали людей, що спізнювалися на поїзд і виписували їм штрафи.

До слова, за відсутність або неправильне носіння масок у громадських місцях штраф становить для звичайних громадян від 170 до 255 гривень. Для підприємців порушення правил карантину обійдеться від 17 000 до 34 000 гривень, а для посадових осіб від 34 000 до 170 000.

Раніше ми повідомляли про те, що з півночі 23 березня в Одесі ввели локдаун.

Результати суворих карантинних обмежень вже проявилися на зупинках громадського транспорту в Одесі.

Трамваї, тролейбуси і маршрутки в Одесі продовжує ходити. Однак, за рішенням комісії ТЕБ і НС, перевезення пасажирів у маршрутках, трамваях і тролейбусах дозволена за умови, що кількість пасажирів не перевищуватиме Кількість місць для сидіння.

У зв'язку з цим з самого ранку на зупинках громадського транспорту вишикувалися довгі черги одеситів. Скандалів і бійок поки не зафіксовано.

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