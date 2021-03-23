В Одесі на Черемушках п'яний дебошир забив до смерті свого приятеля
Інцидент стався в одній з квартир на вулиці Малиновського. Про це повідомляє сайт одеської поліції, передає Politeka.net
Конфлікт розгорівся під час домашнього застілля, потім переріс у бійку, в ході якої 32-річний чоловік почав бити свого знайомого, до якого він прийшов у гості. Це почули сусіди, і викликали швидку і поліцію.
Дебошира затримали, а 63-річного господаря квартири відвезла швидка. Через кілька днів від отриманих травм він помер у лікарні. Медики констатували у загиблого набряк головного мозку і закритий перелом кісток черепа.
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За умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, чоловікові загрожує від 7 до 10 років в'язниці.
Не так давно ми повідомляли, що в Одесі небайдужі пасажири скрутили хулігана, який влаштував дебош у громадському транспорті.
Неприємна подія сталася на вихідних в трамваї №3, який в той момент рухався по вулиці водопровідній.
Хуліган під час поїздки пив пиво, на весь салон лаявся матом і агресивно реагував на пропозиції сусідів вести себе скромніше і надіти маску. Словесна перепалка закінчилася тим, що чоловік дістав газовий балончик і розпилив його вміст в обличчя Пенсіонеру, що знаходиться поруч.
Після цього двоє пасажирів недовго думаючи схопили порушника, скрутили його і виволокли з вагона, уклавши обличчям в асфальт.
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